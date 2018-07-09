Сотрудники зоопарка «Мишутка» обратились за помощью к Глебу Никтину

Сотрудники зоопарка «Мишутка» в парке «Швецария» обратились к главе Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой поддержать и сохранить зверинец. Об этом сообщает представитель Союза попечителей советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова.

По мнению работников, лучшее решение — сохранять и развивать зоопарк, поскольку ликвидация его инфраструктуры потребует гораздо больше средств, чем ремонт и реконструкция вольеров для животных.

К тому же, зоопарк имеет длинную историю: территория для животных организована в 1997 году губернатором Иваном Скляровым , а в настоящее время «Мишутка» — участник программы ЕАРАЗА, курируемой президентом России и направленной на сохранение и размножение амурских тигров. В рамках этой программы в зоопарке должны были появиться два тигренка для формирования репродуктивной пары.

Кроме того, сотрудники обеспокоены дальнейшей судьбой питомцев, поскольку по законодательству зоопарк ждет конкурсная продажа имущества закрытого зоопарка, а некоторые животные могут не перенести наркоз и транспортировку по стране.

Глеба Никитина пригласили посмотреть условия, в которых содержатся животные, а также попросили рассмотреть возможность передачи «Швейцарии» в региональную собственность из муниципальной.

Сотрудники посчитали личное вмешательство главы Нижегородской области необходимым, поскольку ликвидация зоопарка происходит впервые в новейшей истории России

Ранее корреспондент ИА «В городе N» побывал в зоопарке «Мишутка» и проверил, в каких условиях сейчас содержатся животные.

Фото: Надежда Кей