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Сотрудники зоопарка «Мишутка» обратились за помощью к Глебу Никтину
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Сотрудники зоопарка «Мишутка» обратились за помощью к Глебу Никтину 

Vgoroden.ru 9 июля 2018
Фото: Vgoroden.ru
Сотрудники зоопарка «Мишутка» в парке «Швецария» обратились к главе Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой поддержать и сохранить зверинец. Об этом сообщает представитель Союза попечителей советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова.
По мнению работников, лучшее решение — сохранять и развивать зоопарк, поскольку ликвидация его инфраструктуры потребует гораздо больше средств, чем ремонт и реконструкция вольеров для животных.
К тому же, зоопарк имеет длинную историю: территория для животных организована в 1997 году губернатором Иваном Скляровым, а в настоящее время «Мишутка» — участник программы ЕАРАЗА, курируемой президентом России и направленной на сохранение и размножение амурских тигров. В рамках этой программы в зоопарке должны были появиться два тигренка для формирования репродуктивной пары.
Кроме того, сотрудники обеспокоены дальнейшей судьбой питомцев, поскольку по законодательству зоопарк ждет конкурсная продажа имущества закрытого зоопарка, а некоторые животные могут не перенести наркоз и транспортировку по стране.
Глеба Никитина пригласили посмотреть условия, в которых содержатся животные, а также попросили рассмотреть возможность передачи «Швейцарии» в региональную собственность из муниципальной.
Сотрудники посчитали личное вмешательство главы Нижегородской области необходимым, поскольку ликвидация зоопарка происходит впервые в новейшей истории России.
Ранее корреспондент ИА «В городе N» побывал в зоопарке «Мишутка» и проверил, в каких условиях сейчас содержатся животные.
Фото: Надежда Кей
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