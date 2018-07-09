В Ижевском зоопарке появилась скульптура моржа в натуральную величину

Ижевск. Удмуртия . В Ижевском зоопарке появилась скульптура моржа в натуральную величину. Сотрудники гордятся, что новый обитатель имеет те же параметры, что и настоящий морж.

«Не настоящий, но выглядит как самый что ни на есть. Эта скульптура выполнена в натуральную величину с соблюдением всех параметров настоящего моржа. Складочки на теле, вибрисы на морде, нос, бивни и искрящиеся глаза», — сообщает официальная страница зоопарка «ВКонтакте».

Скульптура находится у вольера с моржами. Каждый желающий может сфотографироваться с новым металлическим обитателем.

Кстати, самыми часто фотографируемыми животными зоопарка стали розовые и красные карибские фламинго. Из-за разных видовых расцветок, у посетителей сложилось чувство, что птиц в зоопарке раскрашивают.

«Спешим развеять самый популярный миф — мы не раскрашиваем фламинго. Если вы видите в вольере, что одна птица ярче другой, это не значит, что на кого-то не хватило краски. Просто на экспозиции содержится два разных вида фламинго: розовые и красные карибские фламинго. И цвет является одной из их отличительных особенностей», — объясняют в группе.