Ещё
В Ижевском зоопарке появилась скульптура моржа в натуральную величину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ижевском зоопарке появилась скульптура моржа в натуральную величину 

ИА «Сусанин» 9 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке появилась скульптура моржа в натуральную величину. Сотрудники гордятся, что новый обитатель имеет те же параметры, что и настоящий морж.
«Не настоящий, но выглядит как самый что ни на есть. Эта скульптура выполнена в натуральную величину с соблюдением всех параметров настоящего моржа. Складочки на теле, вибрисы на морде, нос, бивни и искрящиеся глаза», — сообщает официальная страница зоопарка «ВКонтакте».
Скульптура находится у вольера с моржами. Каждый желающий может сфотографироваться с новым металлическим обитателем.
Кстати, самыми часто фотографируемыми животными зоопарка стали розовые и красные карибские фламинго. Из-за разных видовых расцветок, у посетителей сложилось чувство, что птиц в зоопарке раскрашивают.
«Спешим развеять самый популярный миф — мы не раскрашиваем фламинго. Если вы видите в вольере, что одна птица ярче другой, это не значит, что на кого-то не хватило краски. Просто на экспозиции содержится два разных вида фламинго: розовые и красные карибские фламинго. И цвет является одной из их отличительных особенностей», — объясняют в группе.
ИА «Сусанин»: последние новости
Джастин Бибер обручился с супермоделью Хейли Болдуин Во Владивостоке собака взяла на воспитание котенка леопарда В США умерла самая уродливая собака
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент146
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов4
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение