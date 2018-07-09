Ещё
Буффон провёл первую тренировку в «ПСЖ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Буффон провёл первую тренировку в «ПСЖ» 

Евро-футбол.Ру 9 июля 2018
Premier entrainement pour Buffon 2/2 #PSG #Training pic.twitter.com/0sXZUzt3EX
— Infos — Paris SG (@infosclubparis) 9 июля 2018 г.
Напомним, Буффон перешёл в «ПСЖ» после семнадцати лет выступлений за «Ювентус».
Евро-футбол.Ру: последние новости
​В "Вильярреале" тепло встретили Черышева ​Фабрегас попрощался с Конте, "Челси" об увольнении тренера не объявлял ​Интернет-магазин "Ювентуса" не выдержал наплыва желающих купить форму Роналду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент146
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов4
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение