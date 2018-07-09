Буффон провёл первую тренировку в «ПСЖ»

Premier entrainement pour Buffon 2/2 #PSG #Training pic.twitter.com/0sXZUzt3EX

— Infos — Paris SG (@infosclubparis) 9 июля 2018 г.

Напомним, Буффон перешёл в «ПСЖ» после семнадцати лет выступлений за «Ювентус».