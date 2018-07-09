Опубликовано фото страстного поцелуя Криштиану Роналду с возлюбленной

33-летний футболист Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) после вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2018 года отправился в отпуск. Сейчас он отдыхает со своей 24-летней невестой Джорджиной Родригес (Georgina Rodriguez) и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим. Недавно футболист заключил выгодный контракт с туринским футбольным клубом «Ювентус» и уже скоро его гонорар составит 30 миллионов евро в год, поэтому он ни в чем себе не отказывает.

Вчера избранница Роналду опубликовала несколько снимков из отпуска. На кадрах спортсмен запечатлен без футболки. Он загорает и демонстрирует рельефный пресс. В этот момент его кормит клубникой и страстно целует возлюбленная. Пара выглядит очень счастливой. Вместе с ними был и старший наследник футболиста, который прекрасно ладит с Джорджиной. Поклонники восхитились пикантными фото. Они уже жду не дождутся их свадьбы.

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