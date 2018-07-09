Лекция о городских животных пройдет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке 12 июля состоится беседа о животных, живущих в городах.

Гостям расскажут о том, какие птицы и звери обитают в условиях мегаполиса. С желающими поговорят о том, как добывают себе пищу бездомные кошки и собаки.

Стоит отметить, что одной из важных тем встречи станет беседа о том, как можно помочь животным, оставшимся на улице.

На официальном сайте Московского зоопарка отметили, что с гостями поговорит Елена Лысогорская, заведующая лекционно-экскурсионным бюро учреждения.

Вход свободный по регистрации. Начало лекции в 14:00 по адресу: улица Большая Грузинская, дом 1.