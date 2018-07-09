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В Перми выбрали подрядчика для оформления тематических зон нового зоопарка
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В Перми выбрали подрядчика для оформления тематических зон нового зоопарка 

АиФ Пермь 9 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
9 июля в Перми выбрали подрядчика для выполнения тематического оформления нового пермского зоопарка. Победителем стал единственный участник — АО «РЖДстрой»,. Напомним, этот же подрядчик занимается строительством первой очереди.
Как пояснили в пресс-службе правительства Пермского края, компании предстоит разработать минимум два варианта концепции художественного оформления объектов и экспозиций, подготовить производственные чертежи систем безопасности, согласовать их с заказчиком и реализовать на практике.
Проект должен предусматривать маршруты для посетителей с полным погружением в среду обитания животных, натуральный ландшафт, соответствующий географической территории проживания каждого вида.
Напомним, в зоопарке предусмотрены зоны для животных «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», «Полярный мир», «Слоны и ко», «Акватеррариум»
Работы по тематическому оформлению первой очереди планируется завершить в начале второго квартала 2019 года. После этого необходимо получить одобрение Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Следующим шагом станет переезд животных из старого зоопарка и покупка новых.
Сейчас на территории строящегося зоопарка возводят вольеры для обезьян, африканских животных, белых медведей, также строят административные здания и прокладывают инженерные коммуникации. По данным Управления капитального строительства Пермского края, на площадке задействовано 286 рабочих и 72 единицы техники.
Предполагается, что зоопарк площадью 25 га сможет принимать порядка 500 тысяч человек в год. Одновременно в нём смогут находиться более тысячи посетителей.
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