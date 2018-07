Что скрыто под макияжем: истинные лица знаменитостей

Поклонники привыкли видеть звезд во «всеоружии»: с безупречным макияжем, в образе, достойном подражания. Но иногда селебрити ломают традиции и удивляют подписчиков. К примеру, демонстрируют «голые» лица.

Кто из звезд рискнул показать свое истинное лицо?

43-летняя актриса Ева Лонгория после рождения сына светится счастьем. Звезда «Отчаянных домохозяек» поделилась в своем Инстаграме фотографией, на которой выглядит замечательно. Такой Евы Лонгории мы еще не видели и восхищаемся ею.

Morning cuddles with this angel are the best! 👶🏻 #HappyFriday

Публикация отEva Longoria Baston (@evalongoria) 6 Июл 2018 в 8:45 PDT Ольга Куриленко , ставшая звездой благодаря съемкам в боевике «Квант милосердия», также способна показать свое лицо без макияжа. Напомним, актрисе сейчас 38 лет.

They saved my hair at Aldo Coppola! Love it and thank you so much! @aldocoppolalondon @vautiercommunications

Публикация отOlga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 29 Июн 2018 в 8:55 PDT 35-летняя российская актриса Марина Александрова всегда восхищает поклонников своей красотой. Декоративными средства, подчеркивающими яркую внешность, девушка пользуется только на съемках. А на отдыхе предпочитает естественную красоту. О чем пишет в своем микроблоге:

Без фильтров, без макияжа, без забот))

Без фильтров, без макияжа, без забот))) на полном релаксе! Даже до селфи докатилась🙈 Пляжный отдых полюбила уже с детьми, где есть размеренность дня, повторение событий, но каждый день с новыми оттенками и полным растворением в друг друге. Хотя от беготни по культурным местам не отказываюсь))) #отдыхятебязаслужила или еще нет? #селфитайм

Публикация отМарина Александрова (@mar_alexandrova) 28 Июн 2018 в 2:04 PDT А вы поверите, что на этой фотографии Синди Кроуфорд действительно 52 года? А ведь это так! Свой снимок в Инстаграме модель подписала:

Никакого фильтра, никакого макияжа, никакого продукта для волос (кроме того, что осталось от вчерашней съемки).

@SamanthaMcMillin_Stylist nominated me to join the #WOKEUPTHISWAYchallenge — to help support the journey back to realness…and I accepted! No filter, no makeup, no hair product (except what was left from yesterday’s shoot—ha!). I now nominate @cturlington, @helenachristensen, and @gailelliottofficial. PLEASE READ BELOW ✨ • • • Repost @ashleypweston: Social media is a powerful tool where you’re in charge of WHAT/WHEN/WHERE/HOW you want to present yourself to the world. And of course we all want to present perfection — who doesn’t love a good filter? But why do we think posting our authentic, real self is somehow not ❤-able enough? It’s time to wake up. Your true YOU is 💥🙌🏽💣🔥🖤! Today I stand here with @iamfashionlaine & @ladygaga’s @btwfoundation to support the #WokeUpThisWayChallenge & bring some realness back to social media. And now I’m asking YOU to be part of this challenge too and bring awareness and spread this much-needed conversation around the world. Let’s unite and do this altogether!. 1⃣. Post a photo of yourself how you look when you wake up in the morning (no hair done, no makeup, no filter!) with the hashtag #WokeUpThisWayChallenge and talk about how you’re spreading the message to bring realness back to social media. 2⃣. Tag 3 (or more!) friends to challenge them next to post a morning photo. 3⃣. If you aren't ready to share your unfiltered morning selfie, instead donate money to @ladygaga’s @btwfoundationwhich is committed to promoting the wellness of young people and inspiring them to create a kinder, braver world.

Публикация отCindy Crawford (@cindycrawford) 30 Июн 2018 в 7:25 PDT А у вас есть в социальных сетях фотографии, на которых вы без макияжа?