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«Ньюкасл» представил выездную форму, выполненную в стиле «Барселоны»
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«Ньюкасл» представил выездную форму, выполненную в стиле «Барселоны» 

Спорт-Экспресс 9 июля 2018
«Ньюкасл» в Твиттере опубликовал фотографии выездной формы на сезон-2018/19. Экипировка выполнена в сине-бордовых цветах, которые визуально напоминают домашнюю форму «Барселоны».
Первый комплект формы, презентованный ранее, сделан в традиционных для «сорок» цветах — черном и белом.
Introducing our 2018/19 @pumafootball away kit. #TheFabricOfNewcastle pic.twitter.com/bOYW21biO4
— Newcastle United FC (@NUFC) 9 июля 2018 г.
Newcastle through and through 👊🏽#TheFabricOfNewcastle pic.twitter.com/WFtWWC1UMF
— Newcastle United FC (@NUFC) 9 июля 2018 г.
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