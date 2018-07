«Ньюкасл» представил выездную форму, выполненную в стиле «Барселоны»

«Ньюкасл» в Твиттере опубликовал фотографии выездной формы на сезон-2018/19. Экипировка выполнена в сине-бордовых цветах, которые визуально напоминают домашнюю форму «Барселоны».

Первый комплект формы, презентованный ранее, сделан в традиционных для «сорок» цветах — черном и белом.

Introducing our 2018/19 @pumafootball away kit. #TheFabricOfNewcastle pic.twitter.com/bOYW21biO4

— Newcastle United FC (@NUFC) 9 июля 2018 г.

Newcastle through and through 👊🏽#TheFabricOfNewcastle pic.twitter.com/WFtWWC1UMF

— Newcastle United FC (@NUFC) 9 июля 2018 г.