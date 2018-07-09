Гигантский питон оказался на воле в Польше

Около Варшавы зоозащитники ищут огромного тигрового питона, оказавшегося на воле. Местные жители и спасатели нашли на берегу Вислы фрагменты змеиной кожи впечатляющих размеров (длина — более пяти метров, диаметр — 50 сантиметров).

По данным сайта «Мир 24», версию, что кожа могла быть подброшена, отвергли прибывшие на место ветеринары. Они пояснили, что питон линял на суше. Специалисты предостерегли туристов не ночевать в палатках по обоим берегам реки и внимательно следить за детьми и домашними питомцами, так как питон голоден и агрессивен, кроме того он неплохо плавает.