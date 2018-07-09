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Гигантский питон оказался на воле в Польше
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Гигантский питон оказался на воле в Польше 

360tv.ru 9 июля 2018
Около Варшавы зоозащитники ищут огромного тигрового питона, оказавшегося на воле. Местные жители и спасатели нашли на берегу Вислы фрагменты змеиной кожи впечатляющих размеров (длина — более пяти метров, диаметр — 50 сантиметров).
По данным сайта «Мир 24», версию, что кожа могла быть подброшена, отвергли прибывшие на место ветеринары. Они пояснили, что питон линял на суше. Специалисты предостерегли туристов не ночевать в палатках по обоим берегам реки и внимательно следить за детьми и домашними питомцами, так как питон голоден и агрессивен, кроме того он неплохо плавает.
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сотрудники полиции застрелили агрессивного пса, который напал на нескольких прохожих и пытался прокусить шины полицейской машины.
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