На изготовление свадебного платья Кейли Куоко потребовалось 400 часов

Несколько дней назад звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж за Карла Кука на ранчо своего новоиспеченного супруга в Сан-Диего, и куда больше внимания, чем романтическая церемония, пышный прием и даже фотографии Кейли с лошадьми, привлекло свадебное платье актрисы. Привлекло, оказывается, оправданно — на его изготовление ушло свыше 400 часов!

Теперь, когда фотографии со свадьбы Кейли и Карла уже появились в сети, дизайнеры бренда Reem Acra, в платье которого вышла замуж актриса, раскрыли новые подробности о наряде. Он был сшит эксклюзивно для Кейли, и на создание его ушло свыше 400 часов. Платье сшили из тончайшего шелкового шифона, а затем вручную украсили цветочными аппликациями и вышивкой — занимались этим сразу десять сотрудников Reem Acra. Добавим, что после церемонии Кейли переоделась в чуточку более удобный для праздничной вечеринки кружевной комбинезон от модного бренда Tadashi Shoji.

Good morning honey, I love you, and I’m sorry. I am still processing the greatest night of my life marrying the love of my life! I mean god damn that dress was amazing!

Публикация от Karl Cook (@mrtankcook)

1 Июл 2018 в 10:32 PDT Happy ever forever 💏 🐶 wearing custom @reemacra in my dream cape and @jenniferbehr in my hair!.. 💫 @claudcraig 📷

Публикация от @ normancook

1 Июл 2018 в 2:00 PDT Thank you @enjettiff for capturing every second of this incredible evening … I cannot WAIT to see what you put together with all the footage! 💋 coming soon 💫 🎥 @enjetmedia

Публикация от @ normancook

1 Июл 2018 в 5:42 PDT I’m apologizing in advance for all the wedding photos you will see in the upcoming week lol I love this shot of @bradgoreski & @daniela_viviana getting me ready in the feed room 🐴 hair piece by @jenniferbehr & perfect hair color by @clarissanya 🐎

Публикация от @ normancook

2 Июл 2018 в 8:26 PDT Congratulations to #KaleyCuoco! Wearing @ReemAcraWedding on her big day. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀ #ReemAcra #Wedding #weddingdress #couture #bridal

Публикация от REEM ACRA (@reemacra)

1 Июл 2018 в 10:22 PDT попкорнnews