6 июля 2018 года в прямом радиоэфире МК «Зеленоград Сегодня» выступила заместитель директора ГБУ «М Клуб»

В рамках эфира заместитель директора ГБУ «М КЛУБ» Пчельникова К. С рассказала о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период.