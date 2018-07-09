В омском Иртыше ловят килограммовых лещей

На берегу Черского прошел XI фестиваль по ловле рыбы «Ёрш-2018». Рыбаки посоревновались накануне, 8 июля. В фестивале поучаствовали больше 50 рыболовов, 10 команд и семь семей.

— Первую рыбу выловили уже на второй минуте соревнований: она попалась на удочку Петра Аркашева, который поймал и самого маленького ерша. Самой крупной пойманной на фестивале рыбой стал лещ весом 1070 граммов, которого выудил Анатолий Топильский, — рассказали в мэрии Омска

Первое место заняла команда «Дрим тим 55». На втором — команда «Стрелец», на третьем — «Фортуна». В личном зачете победителем стал Владимир Карабинеров, второе и третье места разделили Михаил Кузнецов и Александр Курилко.

В номинации «Мама, папа, я — рыболовная семья» победила семья Заремба с общим уловом 1150 граммов. На втором и третьем местах — семьи Бабиковых (710 г) и Мордик (620 г).