Ещё
В омском Иртыше ловят килограммовых лещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В омском Иртыше ловят килограммовых лещей 

Омск Здесь 9 июля 2018
Фото: Омск Здесь
На берегу Черского прошел XI фестиваль по ловле рыбы «Ёрш-2018». Рыбаки посоревновались накануне, 8 июля. В фестивале поучаствовали больше 50 рыболовов, 10 команд и семь семей.
— Первую рыбу выловили уже на второй минуте соревнований: она попалась на удочку Петра Аркашева, который поймал и самого маленького ерша. Самой крупной пойманной на фестивале рыбой стал лещ весом 1070 граммов, которого выудил Анатолий Топильский, — рассказали в мэрии Омска.
Первое место заняла команда «Дрим тим 55». На втором — команда «Стрелец», на третьем — «Фортуна». В личном зачете победителем стал Владимир Карабинеров, второе и третье места разделили Михаил Кузнецов и Александр Курилко.
В номинации «Мама, папа, я — рыболовная семья» победила семья Заремба с общим уловом 1150 граммов. На втором и третьем местах — семьи Бабиковых (710 г) и Мордик (620 г).
Омск Здесь: последние новости
В Омском районе продлевают карантин из-за анемии Омичи шумно встретили победу российской сборной ХК "Авангард" будет больше тратить на маркетинг и интертеймент
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент147
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов4
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение