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В Ростовской области из воды вытащили четырех человек
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В Ростовской области из воды вытащили четырех человек 

161.ru 9 июля 2018
Фото: 161.ru
Рекомендуется не купаться там, где нет спасателей и медпунктво
Летом, спасаясь от сильной жары, дончане стремятся к воде. Многие, к сожалению, недооценивают свои силы и, заплыв далеко, не могут вернуться на берег. Как сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе, за последние трое суток береговым патрульным удалось спасти жизни четверым жителям Ростовской области. —Первого утопающего спасатели заметили недалеко от дикого пляжа в районе станицы Вешенская, — рассказали в департаменте. — Мужчина периодически скрывался под водой. Поняв, что самостоятельно добраться до берега он уже не сможет, сотрудники патрульной службы подняли пострадавшего на борт катера. Через несколько минут стало известно о втором ЧП уже в Ростове. Спасателям сообщили, что в районе причала Юг Руси между стоящими сухогрузами плавает мужчина. По опыту зная, чем может обернуться подобная забава, спасатели взяли пловца на борт своего катера.
Выяснилось, что мужчин был изрядно пьян. Пока его не доставили на берег, дончанин неоднократно пытался выпрыгнуть с борта обратно в воду. Нарушителя передали сотрудникам полиции и вызвали скорую помощь. —Еще двоих людей спасли в реке Дон. Один мужчина не рассчитал свои силы и решил переплыть реку, но резко начал тонуть— пояснили в ведомстве. — Спустя три минуты, его доставили на борт спасательной лодки. Второго пострадавшего вытащили из воды, когда мужчина уже начал периодически скрываться под водой.
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