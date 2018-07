Вести из соцсетей: Головкин на UFC, облегчение Ковалёва и омоложение Бриггса

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

It’s a huge fight I can’t lose. #ufc226

7 Июл 2018 в 6:43 PDT …где получил форму от хоккейного клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс»…

Thank you @vegasgoldenknights for the great jersey. #ufc226

7 Июл 2018 в 8:46 PDT …и сфотографировался с Брюсом Баффером, братом легендарного Майкла Баффера

Coach and I with my friend @brucebufferufc. Good to see you again! #ufc226

7 Июл 2018 в 9:06 PDT Тайсон Фьюри застрял во временной петле…

Leaving the gym after @kristianevofit blasts the legs @isaaclowe6

7 Июл 2018 в 3:30 PDT …но все-таки выбрался из нее с новыми силами

I just want to say a massive thank you to everybody who has helped me on my path. My friends, my family, my team. I want to give a special thank you to the fans, the support I have had has been overwhelming, I couldn’t of done it without you. Every step of the way and I am so thankful and June 9th was just a step on my journey, August 18 will be a statement! HOLD TIGHT @mtkglobal?

7 Июл 2018 в 4:22 PDT Сергей Ковалёв наконец-то дождался дня с одной тренировкой?Суббота, это мой самый любимый из тренировочных дней, так как у меня только одна тренировка в этот день?Saturday is the most favorite training day because I have one workout only? #KRUSHER #KOVALEV

7 Июл 2018 в 9:33 PDT Александр Усик напоминает о Дне семьи, любви и верности

8 Июл 2018 в 4:46 PDT От него не отстаёт Дмитрий Пирог

С Днем семьи, любви и верности! _ #семья #любовь #верность #любимаяжена #дети #ДмитрийПирог

8 Июл 2018 в 8:12 PDT Дмитрий Бивол колотит мешок…

Staying focus? No break in this heat wave Rate this combo from 1 — 10 @vsenabox — #boxing #boxer #wba #champion #friday #weekend #fbf #f4f #friyay #training #combo #punch #athlete #july #gym #fitness #goals #russia #korean #maldova #krygstan #losangeles #fifa #hboboxing #hbo #vsenabox

6 Июл 2018 в 6:30 PDT …и каплю…

Самый главный талант в любом предприятии — заниматься делом. Не тем делом, которое легко дается. Не тем, которое позволяет вам «покрасоваться». Не тем, которое удается, когда вас посетило вдохновение. Просто делом #бокс #мотивация Photo: @jannarussia

7 Июл 2018 в 12:12 PDT …а также напоминает о себе хайлайтами из профессиональной карьеры

Here’s a highlight of my path to where I am today? Truly thankful for all the support and love throughout @vsenabox — ##boxing #boxeo #bivol #worldofboxing #vsenabox #boxer #fighter #asian #american #korean #russian #california #losangeles #maldova #vibes #sports #fitness #workingout #muscles #abs #punch #ootd #foodie #sunday #funday #weekendvibes #motivation

8 Июл 2018 в 9:25 PDT Артур Беттербиев примеряет перчатки Rival

@rivalboxinggear #rival #rivalfamily #boxing #boxer #boxersofinstagram #Чечня #спорт #Грозный #Хасавюрт #чеченцы #sport #бокс #Canada #Montreal #Quebec

8 Июл 2018 в 4:57 PDT Костя Цзю делится секретами из кладезя опыта

8 Июл 2018 в 9:01 PDT Шеннон Бриггс омолаживается свекольным коктейлем #ЛЕТСГОУЧЕМП!

8 weeks of dedication & consistency and then we gone pick a name out the hat and start running up and see who want some static with the Chizzamp! #LETSGOCHAMP

7 Июл 2018 в 7:32 PDT …и затем окончательно обосновывается в Англии , создав свою сборную

It’s coming home #LETSGOCHAMP #Champchester #england #soccer #futbol #football #itscomminghome

