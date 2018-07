Кабинет Терезы Май в кризисе, Дэвид Дэвис уходит в отставку из-за Брексита

Theresa May's Cabinet in crisis as David Davis resigns over Brexit plan: LIVE UPDATES https://t.co/K9ji35ovyA via @Telegraph

— James Crisp (@JamesCrisp6) July 9, 2018

— Джеймс Крисп

David Davis resigns — Theresa May's sixth Cabinet minister to do so since November 2017. Live blog: https://t.co/Ji5uZSLSid

— Richard Moynihan (@richjm) July 9, 2018

​Дэвид Дэвис уходит в отставку — уже шестой министр Терезы Май уходит с ноября 2017 года

— Ричард Мойнихан