День семьи: Агутин, Верник, Галустян и другие звезды признались в любви своим половинкам 

В минувшее воскресенье, 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник появился в стране не так давно, но уже полюбился многим россиянам. Знаменитости решил отметить праздник в кругу семьи и выложили в свои микроблоги трогательные фотографии, в очередной раз признавшись в любви своим родным и близким.
Леонид Агутин вспомнил день свадьбы со своей супругов Анжеликой Варум и поделился раритетным снимком, на котором пара позирует в свадебных нарядах. В тот знаменательный день Агутин решил провести в белом пиджаке на голое тело. «Всех с праздником! Будьте счастливы! Это моя любимая наша фотография», — подписал кадр Агутин.
Актриса Екатерина Волкова счастлива в браке со своим мужем Андреем Карповым уже более восьми лет. Для артистки этот праздник уже давно стал одним из самых любимых. «С днём семьи, любви и верности. Давайте беречь свои чувства и любить всем сердцем тех, кто рядом. Ведь всё это наш выбор», — поздравила поклонников Волкова.
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Супруга Михаила Галустяна Виктория решила поздравить мужа и подписчиков весьма забавной фотографией, на которой пытается взять супруга на руки. «С днём семьи, любви и верности! Готова мужа на руках носить», — написала Галустян.
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Актер Игорь Верник выложил в своем микроблоге коллаж из фотографий разных лет, на которых позирует вместе с бывшей женой и сыном. Верник признался, что для него образец любви и верности — его родители, которые прожили вместе больше 50 лет. «Мои родители прожили вместе 51 год! Для меня их отношения — эталон семьи, счастливый союз двух ярких людей, бесконечно любящих друг друга, уважающих друг друга! Увы, моя семья распалась уже довольно давно, но мы по-прежнему очень близкие люди, практически родственники! У нас есть сын, наше счастье, наше всё, есть воспоминания, есть сегодняшняя жизнь, в которой мы, хоть у каждого уже и своя история, ментально соединены и в сущности остаёмся семьёй! Вот так я думаю. Берегите друг друга!» — считает Игорь.
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Глава республики Крым Сергей Аксенов также решил поделиться с пользователями раритетной фотографией со свадьбы и поздравил граждан с праздником. «Сердечно поздравляю с Днём семьи, любви и верности! Желаю всем семьям любви, согласия, благополучия, всего самого доброго!» — написал под снимком Аксенов.
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Актриса и юмористка Татьяна Морозова совсем недавно стала мамой во второй раз. Татьяна опубликовала снимок, на котором позирует вся ее большая семья и поздравила поклонников. «С днём семьи! Не стесняйтесь лишний раз сказать о своей любви, ведь нам всем ее очень хочется!» — отметила Морозова.
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Супруга известного советского и российского хоккеиста Сергея Фетисова Лада поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором позирует с супругом и дочерью. «С прекрасным праздником дорогие друзья! Бережно храните вашу любовь и семью, слушайте, уважайте и поддерживайте друг друга! Мира всем нам и добра!» — написала Лада.
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Певица Алсу решила выложить фотографию вместе со Светланой Медведевой, которая и учредила этот праздник. Отметим, что Алсу не часто балует поклонников семейными снимками. «По-семейному тёплый праздник „День семьи, любви и верности“ ежегодно проходит в буквально пронизанном духом старины, городе Муроме🙏. Нельзя не сказать в этот день самые добрые слова о Светлане Владимировне Медведевой и её Фонде. Именно благодаря их поддержке и личному участию этой потрясающей женщины этот праздник стал самым настоящим движением по всей России по сохранению ценностей и устоев Семьи», — поблагодарила Алсу Светлану.