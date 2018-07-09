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Юньнаньская полиция конфисковала незаконную продукцию из диких животных
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Юньнаньская полиция конфисковала незаконную продукцию из диких животных 

ИА Синьхуа 9 июля 2018
Куньмин, 9 июля /Синьхуа/ — Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая на днях сообщила о конфискации партии контрабандных продуктов из диких животных.
Полицейские обнаружили транспортное средство с подозрительной продукцией из диких животных вечером в среду и сообщили об этом местной лесной полиции.
Была обнаружена коробка с кожей и панцирями панголинов, рогами мунтжаков, шипами дикобразов, рогами гималайских голубых овец, слоновой кожей и желчными пузырями диких животных общим весом более 9 кг.
Подозреваемый по фамилии Хуан был задержан. Он признался, что купил продукцию утром в среду у иностранного торговца вблизи границы и собирался продать ее в Китае.
Расследование дела продолжается. -0-
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