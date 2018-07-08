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Татьяна Навка опубликовала трогательный семейный снимок
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Татьяна Навка опубликовала трогательный семейный снимок 

Teleprogramma.pro 8 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Спортсменка почти все свое свободное время проводит в кругу, лишь изредка выбираясь на встречи с подругами и на светские мероприятия. Сегодня, в день семьи, любви и верности, она поделилась кадром, на котором запечатлена с мужем Дмитрием Песковым и дочерью Надей. «Друзья, уже 10 лет наша страна отмечает День Любви, Семьи и Верности! Мне хочется пожелать всем простого семейного счастья», — подписала она фотографию.
Поклонники отметили, что Татьяна Навка — счастливая женщина, ей удалось реализоваться и в профессии, и в личной жизни, она великолепно выглядит и окружена любовью близких людей. «Навка труженица, КРАСАВИЦА, счастья, любви! Если ей не восхищаться, тогда кем?», — пишут поклонники.
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Конечно, в череде восторженных комментариев находятся и злобные. Навка стала причиной развода Дмитрия Пескова со своей супругой, припоминают они. «Примером данного праздника и отношений могут быть на мой взгляд только те люди, которые выходят замуж один раз и на всегда за одного человека», «Да, уж, про какую семью и верность идёт речь? Ребёнок родился вне брака, у мужчины была другая семья», — десятки подобных комментариев оставляют комментаторы. Спортсменка на подобные замечания не отвечает.
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