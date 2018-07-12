Видео дня: болельщики запустили «Неймар челлендж»

После матчей сборной Бразилии на Чемпионате мира звезда команды Неймар (26) стал главным героем футбольных мемов в Сети: его перекатывания по полю и стоны заставили смеяться весь Интернет.

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Позже издание RTS Sports подсчитало, что бразильский футболист пролежал на поле больше 14 минут, а в рейтинге главных симулянтов этого чемпионата занял первое место.

И болельщики до сих пор не могут успокоиться: в Мексике запустили «Неймар челлендж». Фанаты с центральной линии поля должны на скорость перекатываться в сторону ворот, изображая одно из падений Неймара, и это очень смешно!

https://twitter.com/FranciscoEfV/status/1015791887272120320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1015791887272120320&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.maximonline.ru%2Fguide%2Fmaximir%2F_article%2Fnejmar-chellendzh%2F А ты поучаствовал бы?

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