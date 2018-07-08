«Года не красят никого»: Киркоров показал лицо без грима

Филипп Киркоров с детьми наслаждается отдыхом в США . Поп-король показал малышам один из крупнейших парков развлечений, устроил сногсшибательный шопинг, а теперь они проводят время в отеле в Лос-Анджелесе

Сегодня артист поделился снимком, на котором он запечатлен в бассейне. Киркоров предстал перед поклонниками в одних плавках и разочаровал их. Они отметили, что поп-король уже не тот: дряблое тело, проглядывающая седина, морщинистое лицо. Время не красит никого, пришли они к выводу.

"Отдых — это не только лежать на диване и купаться в бассейне…Филиппу нужен активный отдых …тело дрябловатое …с его ростом вид не очень", «Ужас! Страшный, злой, уставший. Подлый, коварный», «От ботоксов лицо стало непропорционально огромным. На этом фото отчетливо заметно», — пишут в комментариях.

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