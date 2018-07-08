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«Года не красят никого»: Киркоров показал лицо без грима
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«Года не красят никого»: Киркоров показал лицо без грима 

Teleprogramma.pro 8 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Филипп Киркоров с детьми наслаждается отдыхом в США. Поп-король показал малышам один из крупнейших парков развлечений, устроил сногсшибательный шопинг, а теперь они проводят время в отеле в Лос-Анджелесе.
Сегодня артист поделился снимком, на котором он запечатлен в бассейне. Киркоров предстал перед поклонниками в одних плавках и разочаровал их. Они отметили, что поп-король уже не тот: дряблое тело, проглядывающая седина, морщинистое лицо. Время не красит никого, пришли они к выводу.
"Отдых — это не только лежать на диване и купаться в бассейне…Филиппу нужен активный отдых …тело дрябловатое …с его ростом вид не очень", «Ужас! Страшный, злой, уставший. Подлый, коварный», «От ботоксов лицо стало непропорционально огромным. На этом фото отчетливо заметно», — пишут в комментариях.
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