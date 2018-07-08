Сборная Уругвая вылетела из Нижнего Новгорода в Монтевидео

Футболисты сборной Уругвая 8 июля вылетели из Нижнего Новгорода в столицу страны Монтевидео, сообщается на сайте уругвайской футбольной ассоциации.

Напомним, что сборная Уругвая выбрала в качестве своей базы на чемпионате мира спортивный комплекс «Борский» в городе Бор под Нижний Новгородом. Команда выбыла из борьбы за кубок после поражение в матче со сборной Франции , который прошел на стадионе «Нижний Новгород» 6 июля. Игра закончилась со счетом 2:0.

8 июля чартерным рейсов в Уругвай отправились 17 из 23 футболистов. Планируется, что они прибудут в международный аэропорт Карраско в ночь на 9 июля.

В «Твиттере» сборной Уругвая говорится, что команда благодарит Нижний Новгород за прием.

El plantel de @Uruguay parte desde Nizhny Novgorod hacia Montevideo. Agradecidos por el trato recibido en esta ciudad desde el primer día. Tras 16 horas de vuelo, está previsto que la delegación arribe a Uruguay a las 2:00 h. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/cf0eBMWvxD

— Selección Uruguaya (@Uruguay) 8 июля 2018 г.