Езил стал послом киберфутбольного чемпионата мира

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил стал послом чемпионата мира по FIFA 18. Игрок сборной Германии посетит турнир, который пройдет в Лондоне в первые выходные августа. Немец приедет на арену O2, где пообщается с фанатами, а также чемпионом. который получит 250 тысяч долларов.

Welcome to the team, @MesutOzil1088! 👏 #FIFAeWorldCup #M1Ö ▶️ https://t.co/2qm99HMzrl pic.twitter.com/83GcP1DiRq

— #FIFAeWorldCup (@FIFAeWorldCup) 7 июля 2018 г.