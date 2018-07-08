Toyota проспонсировала участие Energy Observer в шестилетнем странствии 

«Тойота» поддержала проект по шестилетнему водному путешествию суперсовременной лодки Energy Observer.
Катамаран Energy Observer интересен особо тем, что не оснащается двигателями внутреннего сгорания. Так как же и чем он приводится в движение? Отвечаем — сразу несколькими силовыми установками, которые своего рода «перерабатывают» энергию солнца, а также ещё волн с ветром.
Важно отметить, что судно это не такое уж и новое. Так, его впервые спустили на воду ещё в 1983 году. Правда, с той поры много раз перестраивали. При поддержке Toyota Motor Europe экипаж стремится совершить кругосветное плавание. В настоящее время Energy Observer находится в Средиземном море, затем отправится в Северную Европу, а позже намерены прибыть в Токио — к Олимпийским играм 2020 года.
Планируется, что за шесть лет корабль посетит 50 стран и остановится в 101 порту.
A boat that emits no greenhouse gases or fine particles? Yes, it's possible. #Hydrogen is at the very heart of the @energy_observer project and the major reason for #Toyota Motor Europe’s participation #environment #cleantech #hydrogensociety https://t.co/fqF0lVNGJn pic.twitter.com/vDc7wfjYAe
— Toyota Europe (@toyota_europe) 7 июля 2018 г.
Ещё по поводу технологий. Лодка способна получать водород при помощи электролиза морской воды. Он в сжатом состоянии хранится в баках. Плюс такого топлива в одном — в невероятной экологичности. Как мы знаем все, при его «сгорании» вместо выхлопа выделяется лишь чистая вода.
Любопытно, что команда мореплавателей хочет буквально каждый свой день на борту снимать на плёнку, чтобы потом собрать всё в один документальный фильм. Его выход на экраны ожидается во Франции.