Toyota проспонсировала участие Energy Observer в шестилетнем странствии

Катамаран Energy Observer интересен особо тем, что не оснащается двигателями внутреннего сгорания. Так как же и чем он приводится в движение? Отвечаем — сразу несколькими силовыми установками, которые своего рода «перерабатывают» энергию солнца, а также ещё волн с ветром.

Важно отметить, что судно это не такое уж и новое. Так, его впервые спустили на воду ещё в 1983 году. Правда, с той поры много раз перестраивали. При поддержке Toyota Motor Europe экипаж стремится совершить кругосветное плавание. В настоящее время Energy Observer находится в Средиземном море, затем отправится в Северную Европу, а позже намерены прибыть в Токио — к Олимпийским играм 2020 года.

Планируется, что за шесть лет корабль посетит 50 стран и остановится в 101 порту.

Ещё по поводу технологий. Лодка способна получать водород при помощи электролиза морской воды. Он в сжатом состоянии хранится в баках. Плюс такого топлива в одном — в невероятной экологичности. Как мы знаем все, при его «сгорании» вместо выхлопа выделяется лишь чистая вода.