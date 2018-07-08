В сызранском зоопарке распродадут активно размножающихся енотов

Благодаря любвеобильности енотов, в зоопарке «Птичья дача» откликнулись на просьбы горожан и запросы других зверинцев, сообщает regionsamara.ru.

Комфортные условия проживания в зоопарке привели к тому, что еноты принесли обильное потомство. Сызранский зоопарк вынужден распродавать ораву малышей-енотов горожанам и иногородним зверинцам.

По информации КТВ-Луч, детеныши енотов стали ручными, поскольку с первых дней выкармливались в доме хозяев зоопарка.

Не так давно одна из посетительниц зоопарка сняла на видео довольно занимательный эпизод игры маленького енотика с его подружкой обезьянкой Маей. Детенышам сейчас два месяца. Ветеринарные документы у них в порядке. Кроме того, сотрудники зоопарка дают консультации о правильном уходе за животными.