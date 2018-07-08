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В сызранском зоопарке распродадут активно размножающихся енотов
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В сызранском зоопарке распродадут активно размножающихся енотов 

Волга Ньюс 8 июля 2018
Фото: Волга Ньюс
Благодаря любвеобильности енотов, в зоопарке «Птичья дача» откликнулись на просьбы горожан и запросы других зверинцев, сообщает regionsamara.ru.
Комфортные условия проживания в зоопарке привели к тому, что еноты принесли обильное потомство. Сызранский зоопарк вынужден распродавать ораву малышей-енотов горожанам и иногородним зверинцам.
По информации КТВ-Луч, детеныши енотов стали ручными, поскольку с первых дней выкармливались в доме хозяев зоопарка.
Не так давно одна из посетительниц зоопарка сняла на видео довольно занимательный эпизод игры маленького енотика с его подружкой обезьянкой Маей. Детенышам сейчас два месяца. Ветеринарные документы у них в порядке. Кроме того, сотрудники зоопарка дают консультации о правильном уходе за животными.
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