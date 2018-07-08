«Все равно вы лучшие»: российские звезды подбадривают сборную России по футболу

В битве с Хорватией у нашей сборной были все шансы отправить команду Луки Модрича домой. Но, увы, победить хорватов не удалось. Особенно переживал из-за поражения бомбардир Федор Смолов , который даже после ухода сборной еще долго сидел на поле в оцепенении, а затем плакал в раздевалке. Но многие соотечественники все равно восхищены игрой футболистов! В том числе и российские артисты. Так, Филипп Киркоров опубликовал в «Инстаграме» трогательное видеообращение к нашей сборной:

«Дорогие наши футболисты! Спасибо вам за потрясающую игру, за эти эмоции, которые мы испытали в разных концах света, все вместе. Вы объединили нас сегодня как никогда! Независимо от результатов, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы так играли, так здорово подготовились, превзошли все ожидания поклонников. Спасибо вам большое!»

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1818467765960813271_192739620"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Подписчики полностью согласны с королем эстрады. «Мы гордимся вами!», «Все равно вы лучшие, ребята!», — такие комментарии посыпались под видео.

Шоумен Гарик Харламов на своей странице признался, что было очень досадно, но переживать не стоит:

«Пенальти — это лотерея. К сожалению, в этот раз не в нашу сторону. Очень обидно, ведь мы были на волосок от полуфинала. Но я хочу сказать, что вы сделали больше, чем мы все думали. Спасибо, что вы подарили нам этот праздник, эту сказку вообще! Вы большие молодцы!».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1818462838700829801_601451280"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

А телеведущая Анфиса Чехова так рассчитывала на победу России , что заблаговременно подготовила «победоносный» коллаж, на котором она резвится в ярком платье. Победы не случилось, но фотоколлаж пригодился, отмечает Чехова:

«Но считаю, что могу выложить его и при поражении, потому что наши ребята оооооочень достойно играли! Горжусь нашей сборной!»

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1818458765285100932_3164294"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Этот look Анфисы поклонники одобрили. «Очень красивая девушка», «Куколка-красотулечка», «Женщина, которая знает, чего хочет от жизни», — написали в комментариях. Правда, пара подписчиков посчитали, что платье девушке не идет.