Башкирские рыбаки обнаружили в Белой черные пятна

Башкирии жители села Ломовка, рыбачившие на берегу Белой, стали свидетелями сброса странных отходов в реку.

По словам очевидцев, за два часа река сильно помутнела, появился неприятный запах и черные пятна на воде, пишет ufatime.ru.

В соцсетях пользователи предположили, что это канализационные отходы.

«ФедералПресс» пока не располагает комментариями от минэкологии республики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкортостане в Аскинском районе массово погибла рыба. Местные жители в соцсетях пишут о том, что вода окрасилась в странный цвета, а среди погибшей рыбы попадаются довольно крупные экземпляры