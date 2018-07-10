Башкирские рыбаки обнаружили в Белой черные пятна 

В Башкирии жители села Ломовка, рыбачившие на берегу Белой, стали свидетелями сброса странных отходов в реку.
По словам очевидцев, за два часа река сильно помутнела, появился неприятный запах и черные пятна на воде, пишет ufatime.ru.
В соцсетях пользователи предположили, что это канализационные отходы.
«ФедералПресс» пока не располагает комментариями от минэкологии республики.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкортостане в Аскинском районе массово погибла рыба. Местные жители в соцсетях пишут о том, что вода окрасилась в странный цвета, а среди погибшей рыбы попадаются довольно крупные экземпляры