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Башкирские рыбаки обнаружили в Белой черные пятна
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Башкирские рыбаки обнаружили в Белой черные пятна 

РИА «ФедералПресс» 10 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Башкирии жители села Ломовка, рыбачившие на берегу Белой, стали свидетелями сброса странных отходов в реку.
По словам очевидцев, за два часа река сильно помутнела, появился неприятный запах и черные пятна на воде, пишет ufatime.ru.
В соцсетях пользователи предположили, что это канализационные отходы.
«ФедералПресс» пока не располагает комментариями от минэкологии республики.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкортостане в Аскинском районе массово погибла рыба. Местные жители в соцсетях пишут о том, что вода окрасилась в странный цвета, а среди погибшей рыбы попадаются довольно крупные экземпляры
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