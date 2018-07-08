Жена Александра Овечкина зажигательно станцевала на седьмом месяце беременности

Вчера капитан НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин доставил в Москву драгоценный трофей — кубок Стэнли. Сначала он привез награду в фанзону на Воробьевых горах, где с серебряной чашей сфотографировались футбольные болельщики. Затем Овечкин отправился в Новогорск, на базу московского «Динамо» — своего родного клуба.

Сейчас в Сети обсуждают видео с закрытой вечеринки, на которой Овечкин танцует вместе с женой Анастасией Шубской (дочерью актрисы Веры Глаголевой ). Супруга хоккеиста станет мамой уже через два месяца, но танец четы Овечкиных очень энергичен.

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Поклонники обратили внимание на то, как нежно спортсмен прикасается к своей возлюбленной.