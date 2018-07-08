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Жена Александра Овечкина зажигательно станцевала на седьмом месяце беременности
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Жена Александра Овечкина зажигательно станцевала на седьмом месяце беременности 

Teleprogramma.pro 8 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Вчера капитан НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин доставил в Москву драгоценный трофей — кубок Стэнли. Сначала он привез награду в фанзону на Воробьевых горах, где с серебряной чашей сфотографировались футбольные болельщики. Затем Овечкин отправился в Новогорск, на базу московского «Динамо» — своего родного клуба.
Сейчас в Сети обсуждают видео с закрытой вечеринки, на которой Овечкин танцует вместе с женой Анастасией Шубской (дочерью актрисы Веры Глаголевой). Супруга хоккеиста станет мамой уже через два месяца, но танец четы Овечкиных очень энергичен.
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Поклонники обратили внимание на то, как нежно спортсмен прикасается к своей возлюбленной.
«Какая красивая пара», «Мама ее, Вера Глаголева гордилась бы зятем», «Классные!», «Как бережно он ее обнимает», — с умилением отмечали комментаторы. Интересно, что кубок Стэнли Овечкин привез в Москву в знаменательный день — за несколько часов до матча против Хорватии. На пресс-конференции в Новогорске его спросили, специально ли он так подгадал. Хоккеист признался: не специально, так совпало. «Никто не знал, что Россия пройдет так далеко», — сказал он. Также, отвечая на вопрос журналиста, Александр признался, что у него есть друзья в сборной по футболу.
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