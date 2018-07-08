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Хладнокровный спорт — Fishing Sim World от Dovetail Games выйдет в сентябре
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Хладнокровный спорт — Fishing Sim World от Dovetail Games выйдет в сентябре 

Riot Pixels 8 июля 2018
Фото: Riot Pixels
Dovetail Games (Train Simulator, Euro Fishing, Flight Sim World) объявила, что «симулятор рыболова» Fishing Sim World появится на PC, PS4 и Xbox One 18 сентября.
Кормить виртуальных комаров, вцепившись взглядом в поплавок, можно с берега или с лодки. Разработчики пообещали семь живописных локаций, сотни наименований удочек, катушек и прочих снастей от ведущих производителей, реалистичную физику и осторожный ИИ щук, карпов и других видов подводной фауны.
Fishing Sim World позволит рыбачить в одиночестве или соревноваться в мультиплеере (до четырех человек). Dovetail Games преподносит игру как «самый достоверный из рыболовных симуляторов».
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