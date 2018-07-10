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«Барселона» приобрела Артура Рамоса за 40 млн евро
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«Барселона» приобрела Артура Рамоса за 40 млн евро 

Вести.Ru 10 июля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Испанская «Барселона» объявила о подписании контракта с бразильским полузащитником Артуром Рамосом, который выступал за «Гремио». Сумма сделки составила 31 миллион евро, а еще 9 миллионов бразильский клуб получит в виде дополнительных бонусов.
21-летний футболист заключил соглашение с каталонцами сроком на шесть лет, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт «сине-гранатовых». При этом сообщается, что сумма отступных за хавбека составляет 400 миллионов евро.
Отметим, что в минувшем сезоне бразильского чемпионата Рамос сыграл за «Гремио» семь матчей, выходя на поле в основном составе. В играх он отметился одним забитым голом и совершил один голевой пас.
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