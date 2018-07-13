Презентация Энрике в сборной Испании состоится 19 июля

Как сообщается на официальном сайте команды, в презентации Энрике примут участие глава федерации Луис Рубиалес и спортивный директор Хосе Франсиско Молина.

Энрике возглавил сборную Испании 9 июля, после отставки Фернандо Йерро , под руководством которого испанцы покинули чемпионат мира на стадии 1/8 финала.

Ранее Энрике работал в «Барселоне», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза становился обладателем Кубка страны и выигрывал Лигу чемпионов.