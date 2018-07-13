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Презентация Энрике в сборной Испании состоится 19 июля
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Презентация Энрике в сборной Испании состоится 19 июля 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Луис Энрике официально возглавил сборную Испании
Как сообщается на официальном сайте команды, в презентации Энрике примут участие глава федерации Луис Рубиалес и спортивный директор Хосе Франсиско Молина.
Энрике возглавил сборную Испании 9 июля, после отставки Фернандо Йерро, под руководством которого испанцы покинули чемпионат мира на стадии 1/8 финала.
Ранее Энрике работал в «Барселоне», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза становился обладателем Кубка страны и выигрывал Лигу чемпионов.
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