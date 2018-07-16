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Легенда сборной Испании раскритиковал систему видеопомощи арбитрам
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Легенда сборной Испании раскритиковал систему видеопомощи арбитрам 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший вратарь и капитан сборной Испании по футболу Икер Касильяс подверг критике систему видеопомощи арбитрам (VAR), передает "Советский спорт".
Возмущение испанца было вызвано эпизодом с назначением пенальти в ворота сборной Хорватии в финальном матче чемпионата мира — 2018.
"Честно, я плохо понимаю использование VAR. Рефери указывает, что был фол, которого не было на Антуане Гризманне, Франция забивает гол, и ничего не происходит", — гласит сообщение Касильяса, оставленное в инстаграме.
Согласился с точкой зрения голкипера форвард «Барселоны» Луис Суарес.
"Ты прав, Икер", — ответил нападающий сборной Уругвая.
В финале ЧМ-2018 победу одержала команда Франции со счетом 4:2.
Ранее лучший игрок ЧМ-2018 раскритиковал работу арбитра.
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