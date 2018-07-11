Энрике: тем, кто обвиняет меня в антимадридизме, могу сказать: я вас очень люблю

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике , который 9 июля был назначен на пост наставника сборной Испании , в беседе с журналистами заявил, что готов к критике в свой адрес.

«Я буду относиться к прессе так, как она того заслуживает. Мне 48 лет, и я не собираюсь что-то менять. Я готов к критике. Это то, к чему нужно быть готовым на работе в любой должности в Испании. Что касается тех, кто обвиняет меня в антимадридизме, то могу им сказать: я вас очень люблю», — цитирует Энрике El Partidazo de COPE в «Твиттере».