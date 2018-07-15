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Экс-футболист сборной Испании Морьентес поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018
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Экс-футболист сборной Испании Морьентес поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Фернандо Морьентес поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2018 года, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии.
«Думаю, что ни одна из команд-участниц финала не удивит нас чем-то принципиально новым. Франция — это сборная, тактика которой выстраивается от защиты, это команда с сильной защитой, которая в итоге попробует воспользоваться сильнейшими игроками, например, Мбаппе или Гризманом. Хорватия — более естественная, они хотят играть в футбол, они хотят идти в атаку, забивать голы. И думаю, такой и будет основная динамика этого финала. Пусть выиграет сильнейший», — заявил Морьентес.
Ранее первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян заявил, что сборной Хорватии по силам сотворить историю в финале ЧМ-2018.
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