Бывший наставник «Барселоны» может возглавить сборную Испании

Новым главным тренером сборной Испании может стать Луис Энрике , известный по своей работе во главе каталонской «Барселоны». Переговоры 48-летнего специалиста и Королевской Испанской Футбольной Федерации уже близки к завершению, сообщает Marca.

По информации источника, Луис Энрике подпишет со сборной Испании контракт сроком на два года и будет руководить командой на Евро-2020 и в квалификации к турниру.

Напомним, предыдущий главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был уволен из команды за два дня до начала чемпионата мира и возглавил мадридский «Реал»