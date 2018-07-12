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Бывший наставник «Барселоны» может возглавить сборную Испании
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Бывший наставник «Барселоны» может возглавить сборную Испании 

Свободная пресса 12 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новым главным тренером сборной Испании может стать Луис Энрике, известный по своей работе во главе каталонской «Барселоны». Переговоры 48-летнего специалиста и Королевской Испанской Футбольной Федерации уже близки к завершению, сообщает Marca.
По информации источника, Луис Энрике подпишет со сборной Испании контракт сроком на два года и будет руководить командой на Евро-2020 и в квалификации к турниру.
Напомним, предыдущий главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был уволен из команды за два дня до начала чемпионата мира и возглавил мадридский «Реал».
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