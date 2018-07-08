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Ольга Орлова отмечает грустный праздник — день рождения ушедшей подруги
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Ольга Орлова отмечает грустный праздник — день рождения ушедшей подруги 

Teleprogramma.pro 8 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Жанны не стало три года назад, она умерла от тяжелой онкологии мозга. Доктора не смогли ей помочь. Сегодня Ольга Орлова, которая была с Жанной до самого конца, поделилась с подписчиками Instagram совместной фотографией в траурных тонах. Свой пост артистка обозначила разбитым сердцем и хештегом #деньрождениягрустныйпраздник.
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Подписчики не сразу поняли, в чем дело и принялись поздравлять с днём рождения саму Орлову. Но потом, сообразив, почтили память незабвенной Жанны. «Навсегда в наших сердцах», «Всегда с нами, Жанночка», «Наше яркое солнце», «Какие красивые вдвоём», «Так тоскливо! И очень трогательно! Почему такие люди уходят?», «Любим и помним», «Наша Звездочка», «Она была потрясающей», «Не верится до сих пор», «Жанна была настоящей женщиной и человеком с большой буквы!», «Светлая душа и светлая память», — написали они.
Напомним, что у Жанны остался сын Платон, которого воспитывает фактический вдовец артистки и отец мальчика Дмитрий Шепелев.
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