Ольга Орлова отмечает грустный праздник — день рождения ушедшей подруги

Жанны не стало три года назад, она умерла от тяжелой онкологии мозга. Доктора не смогли ей помочь. Сегодня Ольга Орлова , которая была с Жанной до самого конца, поделилась с подписчиками Instagram совместной фотографией в траурных тонах. Свой пост артистка обозначила разбитым сердцем и хештегом #деньрождениягрустныйпраздник.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1818795224257079522_238879418"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Подписчики не сразу поняли, в чем дело и принялись поздравлять с днём рождения саму Орлову. Но потом, сообразив, почтили память незабвенной Жанны. «Навсегда в наших сердцах», «Всегда с нами, Жанночка», «Наше яркое солнце», «Какие красивые вдвоём», «Так тоскливо! И очень трогательно! Почему такие люди уходят?», «Любим и помним», «Наша Звездочка», «Она была потрясающей», «Не верится до сих пор», «Жанна была настоящей женщиной и человеком с большой буквы!», «Светлая душа и светлая память», — написали они.