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Топ-клуб АПЛ заинтересован в подписании Мины
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Топ-клуб АПЛ заинтересован в подписании Мины 

Soccer News 8 июля 2018
Фото: Soccer News
Защитник «Барселоны» Йерри Мина может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает The Sun, в услугах колумбийца заинтересован «Тоттенхэм».
Напомним, что ранее интерес к Мине приписывали «Эвертону».
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