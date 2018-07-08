На берег Дона выбросило мертвую рыбу

На выходных многие ростовчане поехали к берегу Дона , чтобы отдохнуть

Сегодня утром на берег реки Дон выбросило мертвую рыбу, это запечатлела на видео местная жительница. Рыба могла погибнуть из-за выброса сточных вод или пестицидов, сообщил доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин

— Вода заметно ушла, а рыба осталась. (На берегу. — прим. ред.) очень много дохлой рыбы, ракушек и раков, — отметила ростовчанка, когда снимала побережье Дона.

Однако она сообщила, что в остальном берег и вода в реке чистые.

— На берегу Дона периодически появляется мертвая рыба. Это может быть связано с разными причинами: сбросы пестицидов или недостаточно очищенных сточных вод. Из-за того, что снижается содержание кислорода в воде, рыба погибает от удушья, — рассказал Дудкин.