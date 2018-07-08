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На берег Дона выбросило мертвую рыбу
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На берег Дона выбросило мертвую рыбу 

161.ru 8 июля 2018
Фото: 161.ru
На выходных многие ростовчане поехали к берегу Дона, чтобы отдохнуть
Сегодня утром на берег реки Дон выбросило мертвую рыбу, это запечатлела на видео местная жительница. Рыба могла погибнуть из-за выброса сточных вод или пестицидов, сообщил доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин.
— Вода заметно ушла, а рыба осталась. (На берегу. — прим. ред.) очень много дохлой рыбы, ракушек и раков, — отметила ростовчанка, когда снимала побережье Дона.
Однако она сообщила, что в остальном берег и вода в реке чистые.
— На берегу Дона периодически появляется мертвая рыба. Это может быть связано с разными причинами: сбросы пестицидов или недостаточно очищенных сточных вод. Из-за того, что снижается содержание кислорода в воде, рыба погибает от удушья, — рассказал Дудкин.
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