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В Автозаводском парке отметят День рыбака
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В Автозаводском парке отметят День рыбака 

В городе N 8 июля 2018
Фото: В городе N
Празднование Дня рыбака состоится в Автозаводском парке культуры и отдыха сегодня, 8 июля. Посетители смогут принять участие в увлекательных соревнованиях. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Праздник начнется в 15.30. В чашу центрального паркового фонтана запустят рыбу, которую предстоит выловить участникам соревнований. Самых удачливых ждут призы. Победители получат награды за первую пойманную рыбу и за самый большой улов. Также учреждены призы для самой удачливой рыбачки и самого юного рыбака.
Гостям праздника также предстоит продемонстрировать свои знания о рыбалке, также их ждет развлекательная программа.
Кульминацией мероприятия станет экстремальная рыбалка по-мадагаскарски. Ее участникам придется обойтись без помощи удочки. Ловить рыбу в фонтане они будут руками, майками и пакетами.
В 17.00 всех гостей праздника ждет вкусная уха.
Напомним, День рыбака празднуется в Автозаводском районе ежегодно.
Фото: Надежда Кей
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