В Автозаводском парке отметят День рыбака

Празднование Дня рыбака состоится в Автозаводском парке культуры и отдыха сегодня, 8 июля. Посетители смогут принять участие в увлекательных соревнованиях. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Праздник начнется в 15.30. В чашу центрального паркового фонтана запустят рыбу, которую предстоит выловить участникам соревнований. Самых удачливых ждут призы. Победители получат награды за первую пойманную рыбу и за самый большой улов. Также учреждены призы для самой удачливой рыбачки и самого юного рыбака.

Гостям праздника также предстоит продемонстрировать свои знания о рыбалке, также их ждет развлекательная программа.

Кульминацией мероприятия станет экстремальная рыбалка по-мадагаскарски. Ее участникам придется обойтись без помощи удочки. Ловить рыбу в фонтане они будут руками, майками и пакетами.

В 17.00 всех гостей праздника ждет вкусная уха.

Напомним, День рыбака празднуется в Автозаводском районе ежегодно.

Фото: Надежда Кей