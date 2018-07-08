Наташа Королева сделала себе королевский подарок

45-летняя Наташа Королева по-прежнему успешна в своем стремлении выглядеть безупречно. Певица следит за фигурой, постоянно придерживается диет, посещает косметолога. Недавно она посетила стоматологический кабинет, чтобы установить себе виниры. Они представляют собой пластины из фарфора или композитного материала, замещающие внешний слой зубов. Виниры позволяют скорректировать форму зуба и дают ему дополнительную защиту. Королева с удовольствием поделилась с подписчиками своего Instagram радостью от обновки, ведь ее поступок может вдохновить других заняться собственным здоровьем. «Я сделала подарок себе любимой к „ягодному“ юбилею — чехлы на зубки, сделала это не ради моды, а по показанию моего врача стоматолога!» — написала Наталья под опубликованной фотографией.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1817373907574038729_184194630"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Стоит отметить, что кардинальных изменений во внешности знаменитой певицы установка виниров не повлекла. Королева сохранила собственную индивидуальность и природную красоту, устранив при этом несовершенства и улучшив свое качество жизни. Покрасоваться обновленной улыбкой Наташа Королева сможет на бенефисе в Кремле 20 октября. Концерт обещает быть наполненным сюрпризами, в том числе и сценическим дебютом ее сына Архипа.