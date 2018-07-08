Хоккеист Орлов рассказал, как он из маразматика превратился в Вангу

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов заявил, что верил в успех своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли ещё задолго до победы.

«Когда мы играли в Тампе, я сказал, что было бы классно увидеть людей на параде в Вашингтоне. Надо мной стали смеяться и назвали маразматиком. Но теперь я — Ванга», — приводит слова Орлова официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Орлов, вместе с Евгением Кузнецовым , присутствовали на встрече капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с болельщиками, где был продемонстрирован главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли. В 2018 году «Вашингтон» впервые в своей истории стал чемпионом НХЛ.