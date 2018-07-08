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В Омском районе продлевают карантин из-за анемии
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В Омском районе продлевают карантин из-за анемии 

Омск Здесь 8 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Карантин по анемии лошадей продлится в Омском районе до 15 августа. На портале областного правительства размещен проект приказа Главного управления ветеринарии региона о продлении карантина по анемии лошадей на территории Омского района. Он продлится до 15 августа. Это заболевание зафиксировано в нескольких районах области. В частности, в Большереченском, где располагается единственный в России сельский зоопарк.
На людей и других животных анемия лошадей не распространяется. "Омск Здесь" ранее писал, что ветеринары считают: болезнь попала в Омскую область из другого региона, так как в прошлом году здесь было выявлено лишь двое зараженных животных.
Вместе с тем, региональные власти с 15 июля планируют отменить карантин по анемии в Саргатском районе. Соответствующий приказ главного управления, также размещен на сайте правительства.
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