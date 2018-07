Команда-хозяин выигрывала 14 матчей из 15, если играла дополнительное время на ЧМ

Сборным России и Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира для выявления победителя потребовалось провести дополнительное время. Команда-хозяин играет дополнительное время уже в 15-й раз на чемпионатах мира. При этом в 14 играх команда-хохяин неизменно выходила победителем и только однажды проиграла.

This will be the 15th time that the host nation at a #WorldCup has been taken to extra time. The hosts have been eliminated in extra time in just one of those 14 games (Germany vs. Italy in 2006). ⏱ pic.twitter.com/4icooKHVUy

— Squawka Football (@Squawka) 7 июля 2018 г.