В Санта-Барбаре три тысячи человек эвакуировали из-за пожара

Из-за пожара в городе Голета в округе Санта-Барбара, Калифорния эвакуированы не менее трех тысяч человек, сообщает The Santa Barbara Independent.

Причиной крупного пожара стали высокие температуры и усиление ветра. В настоящий момент он распространился на площади примерно 25-30 га, пожарным удалось локализовать около 5% возгорания.

Отмечается, что был введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Пожар разрушил около 20 зданий и сельскохозяйственных построек на территории округа.

Ранее сообщалось, что в Техасе при пожаре на заводе пострадали более 20 человек.