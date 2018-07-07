Ещё
В Санта-Барбаре три тысячи человек эвакуировали из-за пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Санта-Барбаре три тысячи человек эвакуировали из-за пожара 

Газета.Ru 7 июля 2018
Из-за пожара в городе Голета в округе Санта-Барбара, Калифорния эвакуированы не менее трех тысяч человек, сообщает The Santa Barbara Independent.
Причиной крупного пожара стали высокие температуры и усиление ветра. В настоящий момент он распространился на площади примерно 25-30 га, пожарным удалось локализовать около 5% возгорания.
Отмечается, что был введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Пожар разрушил около 20 зданий и сельскохозяйственных построек на территории округа.
Ранее сообщалось, что в Техасе при пожаре на заводе пострадали более 20 человек.
Газета.Ru: последние новости
Английские фанаты устроили жестокую драку после победы сборной Сахалинский лев-оракул предсказал исход матча Россия - Хорватия В Московском зоопарке появился свой Акинфеев
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей124
В Анапе запретили купаться83
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
В украинском лесу нашли миллионы гривен19
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение