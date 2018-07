Евролига соболезнует по случаю смерти экс-игрока «Химок»

Евролига в своем Твиттере выразила соболезнования семье, близким и друзьям экс-игрока «Химок» Тайлера Ханикатта, который сегодня, 7 июля, был застрелен в своем доме в Лос-Анжелесе.

The Euroleague Basketball family expresses its sadness on the untimely passing of Tyler Honeycutt and offers condolences to his family, friends, teammates, coaches and many fans. May he rest in peace.

— EuroLeague (@EuroLeague) 7 июля 2018 г.

— Баскетбольная семья Евролиги выражает печаль в связи со смертью Тайлера Хоникатта и выражает соболезнования его семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам и болельщикам. Да упокоится он с миром, — говорится в сообщении.

