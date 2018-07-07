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Александр Овечкин: «Русских любят. Русские везде»
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Александр Овечкин: «Русских любят. Русские везде» 

Спорт-Экспресс 7 июля 2018
Фото: Спорт-Экспресс
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношении к нему в столичном клубе. По его словам, ему приятно чувствовать поддержку болельщиков.
— Не секрет, что в некоторых клубах НХЛ не очень хорошо относятся к российским легионерам. Как было в «Вашингтоне»? Вас с самого начала тепло принимали, или со временем переборолось?
— В «Вашингтоне» к русским всегда хорошо относились. Очень много было людей было до меня, надеюсь, что очень много будет и после меня, когда я закончу карьеру. Начало положено. Сегодня если посмотреть на родной город — сколько было людей, сколько было фанатов именно «Вашингтона», которые говорили, что ночами не спали. Ждали 13 лет. Кто-то ждал 20 лет, болея за команду. Очень приятно находиться именно в таких ситуациях — все болеют, все переживают. Русских любят. Русские везде. (Игорь ЕРОНКО)
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