Александр Овечкин: «Русских любят. Русские везде»

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву . Крутые кадры

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношении к нему в столичном клубе. По его словам, ему приятно чувствовать поддержку болельщиков.

— Не секрет, что в некоторых клубах НХЛ не очень хорошо относятся к российским легионерам. Как было в «Вашингтоне»? Вас с самого начала тепло принимали, или со временем переборолось?

— В «Вашингтоне» к русским всегда хорошо относились. Очень много было людей было до меня, надеюсь, что очень много будет и после меня, когда я закончу карьеру. Начало положено. Сегодня если посмотреть на родной город — сколько было людей, сколько было фанатов именно «Вашингтона», которые говорили, что ночами не спали. Ждали 13 лет. Кто-то ждал 20 лет, болея за команду. Очень приятно находиться именно в таких ситуациях — все болеют, все переживают. Русских любят. Русские везде. (Игорь ЕРОНКО)