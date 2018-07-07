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На рыбинский завод за едой повадились ходить лисята
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На рыбинский завод за едой повадились ходить лисята 

76.ru 7 июля 2018
Фото: 76.ru
Лисят подкармливают хлебом
Территорию завода пластиковых окон в Рыбинске облюбовали лисята. Работники предприятия стали подкармливать рыжих пушистых красавцев, и лисята почти перестали бояться людей. Очередной визит животных снял на видео Александр и выложил его в соцсети.
В комментариях под видео сразу разгорелись споры, насколько животные безопасны для человека.
— Лисичек забегающих в город я бы поостерегся, — написал в комментариях Антон Опарин. — В нормальном состоянии они достаточно пугливы. А, если лиса пришла в город, то очень велика вероятность, что с ней, что-то не так.
То, что дикие лисы могут быть опасными подтвердили в Ярославском зоопарке.
— Дикие лисы, когда у них бешенство, часто выходят к людям, — рассказали в зоопарке.
Зимой лис часто видели в Ярославле. Животных видели в Заволжском и Фрунзенском районах.
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