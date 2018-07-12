Пачулия попрощался с «Голден Стэйт»

Центровой Заза Пачулия , ранее подписавший контракт с «Детройт Пистонс», на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» попрощался с «Голден Стэйт Уорриорз», за который выступал с 2016 года.

«Не могу описать словами, насколько я благодарен за возможность и опыт, которые я получил на протяжении двух последних лет. Я и моя семья навсегда запомнят эти золотые моменты. Спасибо клубу и болельщикам за любовь и поддержку.

В то же время я рад присоединиться к «Детройту» и Дуэйну Кейси. Не могу дождаться, когда встречусь с новыми одноклубниками и начну сезон», — написал Пачулия.

Фото доступно на официальной странице Зазы Пачулии в социальной сети «Инстаграм».