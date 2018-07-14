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«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто», «Финикс» разгромил «Сан-Антонио»
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«Голден Стэйт» проиграл «Сакраменто», «Финикс» разгромил «Сан-Антонио» 

Чемпионат.com 14 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
В Лас-Вегасе в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 8 матчей.
«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 116:79.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» — 83:102.
«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» — 96:92.
«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 90:55.
«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 71:83.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик» — 87:85.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 67:69.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс» — 81:97.
Летняя лига НБА завершится 17 июля.
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