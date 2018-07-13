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«Голден Стэйт», «Мемфис», «Сан-Антонио» и «Индиана» заинтересованы в Стаки
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«Голден Стэйт», «Мемфис», «Сан-Антонио» и «Индиана» заинтересованы в Стаки 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Голден Стэйт Уорриорз», «Мемфис Гриззлиз», «Сан-Антонио Спёрс», «Бруклин Нетс» и «Индиана Пэйсерс» заинтересованы в услугах разыгрывающего Родни Стаки, сообщил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» инсайдер Дэвид Пик. Представители этих организаций присутствовали на показательной тренировке, которую игрок провёл в Лас-Вегасе.
32-летний Стаки выступал в НБА в течение 10 лет за «Детройт Пистонс» и «Индиану», набирая по 12,9 очка и отдавая по 3,7 передачи в среднем за игру. Он полностью пропустил прошлый сезон из-за последствий травмы левого колена.
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