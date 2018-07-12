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«Голден Стэйт» крупно проиграл «Шарлотт», «Хьюстон» был сильнее «Бруклина»
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«Голден Стэйт» крупно проиграл «Шарлотт», «Хьюстон» был сильнее «Бруклина» 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
В Лас-Вегасе в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 8 матчей.
«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 74:89.
«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 96:84.
«Хьюстон Рокетс» — «Бруклин Нетс» — 109:102.
«Даллас Маверикс» — «Чикаго Буллз» — 83:95.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 59:64.
«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 101:107.
«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 77:85.
«Шарлотт Хорнетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 87:69.
Летняя лига НБА завершится 17 июля.
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